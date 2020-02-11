أمل الزمالك فى السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي

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جدة - عمرو شويل نشر مهاجم الزمالك مصطفي محمد صورة تجمعه بقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا فى مطار القاهرة الدولي أثناء مغادرة بعثة الأبيض متجيهن إلى الدوحة فى مشوار السوبر الافريقي.

تعهد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك، بعودة الفارس الأبيض من قطر متوجاً بكأس السوبر الافريقى خلال حديثه مع مرتضى منصور رئيس النادى خلال جلسته مع اللاعبين قبل السفر للدوحة لمواجهة الترجى التونسى الجمعة المقبلة، وقال الفهد الأسمر : " بنوعدك نكون رجالة ونرجع بالكأس من قطر".

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك القاهرة فى التاسعة صباح اليوم فى طريقها إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقرر لها الجمعة المقبل

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وتصل البعثة مطار عمان الأردنى فى العاشرة صباحا وتظل ترانزيت لمدة ساعة ثم تتجه إلى الدوحة، حيث تصل فى الثانية عصر اليوم، ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقها أعضاء المجلس هانى زادة وعلاء مقلد وحماده أنور.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، حيث سيعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى، لذا فضل باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين في رحلة السوبر الأفريقى لزيادة المنافسة بين اللاعبين والاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة التي تشهد عدد كبير من المواجهات المتتالية في مختلف البطولات.

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسئولو النادى الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت، خاصة لتحقيق لقب السوبر الأفريقى، الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.