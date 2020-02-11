شكرا لقرائتكم مصطفى محمد لـ عيد عبد الملك: "مش مهم مين يسجل المهم الزمالك يرجع بالكأس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، عن تفاصيل حواره مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض قبل السفر للدوحة لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الافريقى والمقرر لها الجمعة المقبلة .

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر : " في مكالمة مع مصطفي محمد امبارح بقوله شد حيلك الماتشات دي مبتتنسيش وهتفضل معلم لو سجلت وكسبنا زي كابتن ايمن منصور اسم السوبر لسة معاه لحد دلوقتي .. قالي احنا عاوزين نجيب البطولة مش مهم اسجل علشان الناس تفرح" .

في مكالمة مع مصطفي محمد امبارح بقوله شد حيلك الماتشات دي مبتتنسيش وهتفضل معلم لو سجلت وكسبنا زي كابتن ايمن منصور اسم السوبر لسة معاه لحد دلوقتي .. قالي احنا عاوزين نجيب البطولة مش مهم اسجل علشان الناس تفرح ????????????❤????????

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— ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) February 11, 2020

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك القاهرة فى التاسعة صباح اليوم فى طريقها إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقرر لها الجمعة المقبل.

وتصل البعثة مطار عمان الأردنى فى العاشرة صباحا وتظل ترانزيت لمدة ساعة ثم تتجه إلى الدوحة، حيث تصل فى الثانية عصر اليوم، ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقها أعضاء المجلس هانى زادة وعلاء مقلد وحماده أنور.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، حيث سيعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى، لذا فضل باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين في رحلة السوبر الأفريقى لزيادة المنافسة بين اللاعبين والاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة التي تشهد عدد كبير من المواجهات المتتالية في مختلف البطولات.