شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك.. ركلات الترجيح تحسم السوبر الافريقي طبقا للوائح الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية لموسم 2019 فيما حصل باب سويقة على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنص لوائح الإتحاد الأفريقي "كاف"، على اللجوء إلى ركلات الترجيح في حال تعادل الفريقان سلبياً بالوقت الأصلى من اللقاء.

وكانت لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي، تغيرت اعتباراً من نسخة 2011 لتلغي اللجوء لوقت إضافي في حالة التعادل مثلما كان الحال منذ بداية البطولة عام 1993، ويتم الحسم بركلات الترجيح مباشرة.

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وكان مازيمبي الكونجولى أول فريق قد حصل على لقب السوبر الأفريقي باللوائح الجديدة في نسخة 2011، بعدما تعادل سلبياً ضد الفتح الرباطى ثم هزمه بركلات الترجيح 9-8.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن استخدام تقنية الفيديو فى المباراة المرتقبة بين الترجي والزمالك من أجل ضمان العدالة التحكيمية الكاملة فى اللقاء.

واختار الكاف الجنوب إفريقي " فيكتور جوميز " حكما لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي ومعه كلا من زاكيلي سويلا "حكم مساعد أول" (جنوب افريقيا) وسوري فاتسواني "حكم مساعد ثان" (ليسوتو) وماجات نداي "حكم رابع" (السنغال) وحميدو هيمة "مراقب المباراة" (النيجر) وكابيلو بوسيلونج "منسق عام" (جنوب افريقيا) و جاني سيكازوي "حكم الـVAR" (زامبيا) ومصطفى غربال "حكم الـVAR" (الجزائر) وجيرسون دوس سانتوس "حكم الـVAR" (أنجولا).