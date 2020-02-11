شكرا لقرائتكم الأهلي ينهي اجراءات السفر إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الإمارات، لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 20 من الشهر الجاري، وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات يوم 17 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة في اليوم التالي للمباراة.

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وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.