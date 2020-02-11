تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي فى السوبر الإفريقي

جدة - عمرو شويل

شد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الرحال إلى قطر صباح اليوم (الثلاثاء)، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجي، في المباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى، والتي يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، وذلك على ستاد الغرافة بالدوحة وسط حضور جماهيري يصل لـ25 ألف مشجع.

الزمالك ضد الأهلي

واصطحب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقي، وكذلك المحلى حيث سيعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الإثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى، لذا فضل كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين في رحلة السوبر الأفريقى لزيادة المنافسة بين اللاعبين والاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة التي تشهد عدد كبير من المواجهات المتتالية في مختلف البطولات.



الزمالك ضد الترجي التونسي وحرص كارتيرون على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى ،كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية. الزمالك والترجي .. استبعاد عواد وضم جنش للقائمة واستبعد كارتيرون كل من محمد عواد ومصطفي فتحي ومحمد صبحي وبامبو ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام من قائمة مباراة الترجي، في حين انضم محمود عبد الرحيم "جنش" لأول مرة بعد عودته من الإصابة.

الزمالك ضد الترجي .. الأبيض يرصد مكافآت خاصة

من جانبه، رصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحصد لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003 .



السوبر الافريقي

وأخطر مسؤولو الزمالك والجهاز الفني للفريق، اللاعبين، إنه لا حديث الآن يعلو فوق صوت السوبر الإفريقى ولا يوجد أي أمر سيتم النظر إليه سوى السعي نحو تحقيق لقب تلك البطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2003 لذا أغلق الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى جميع الملفات والتي كان من بينها طلب أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بشأن حصول اللاعب على 7 مليون جنيه في الموسم لتعديل عقده حيث سيتم بحث تلك المسألة داخل قلعة ميت عقبة نهاية الموسم، خاصة إنه قد يتم الموافقة على رحيله في الصيف حال تلقيه عرض احتراف خارجى بمقابل مالى يزيد عن 100 مليون جنيه مصري.