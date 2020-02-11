شكرا لقرائتكم أخر كلام .. قمة الأهلى والزمالك فى الدوري 24 فبراير بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، على ستاد القاهرة بدون جمهور، بعد وصول الموافقات الأمنية بشكل رسمي.

واشترطت اللجنة الخماسية، وصول طلب رسمى ومشترك من ناديى الأهلى والزمالك لتأجيل مباراة القمة، ورغم وصول موافقة الأمن على إقامة اللقاء باستاد القاهرة يوم 24 فبراير، إلا أن المباراة ما زالت تمثل أزمة وصداعًا داخل مجلس الجبلاية بسبب تأجيلها من عدمه في ظل طلب الزمالك ترحيل اللقاء خوفًا علي لاعبيه من الإجهاد والإصابات، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن تأجيل قمة الدوري حتي الآن صعب للغاية لضيق الوقت كما أن البحث عن موعد مناسب للفريقين بعد ذلك سيربك جدول الدوري إلى جانب أن المباراة تم تأجيلها مرتين من قبل.

وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة لن يقوم بهذا الأمر ولن يؤجلها إلا إذا طلب الناديين التأجيل بشكل رسمي حتى لا يتحمل عواقب هذا القرار والانتقادات التي ستوجه للجبلاية مضيفًا أنه في حالة طلب الفريقين رسميًا تأجيل المباراة فمن الوارد دراسة الأمر بعناية خاصة أن الفريقين مقبلين علي مباريات صعبة في أفريقيا ومن الممكن تبديل لقاء القمة بإقامة مباريات أخرى مؤجلة للقطبين في الدوري.

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كان هاني زادة عضو نادي الزمالك قد كشف عن طلب ناديه بشكل شفوي أسباب تأجيل قمة الدوري بسبب دورى أبطال أفريقيا ومباريات دور الـ8 والتى حسمها فريق الزمالك بالتأهل الرسمي لهذا الدور ويواجه الترجي التونسي بينما يواجه الأهلي فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا خاصة أن مباريات دور الـ8 ستقام يوم 28 و29 من الشهر الجاري، إلى جانب طلب الزمالك بشكل شفوي تأجيل القمة بسبب ارتباطه بمباراته أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بالسوبر الأفريقي، ثم السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 بالإمارات ويخشي مسئولو النادي من إصابة لاعبيهم وتعرضهم للإجهاد قبل مباريات دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

المعروف أن الناديين يلتقيان يوم 20 فبراير على كأس السوبر بمدينة أبو ظبى الإماراتية، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات فى موعدها ولا نية لإلغائها كما يتردد .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلي والزمالك ونفس الأمر لاتحاد الكرة، موضحين أن هناك تنسيقا تاما بين مجلس أبو ظبى وشركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر والإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلى والزمالك.