شكرا لقرائتكم رسميا .. الزمالك يطالب بخوض مواجهة الذهاب أمام الترجي في استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا الي اتحاد الكرة يطلب فيه خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في استاد القاهرة والمقرر لها احد أيام 28 و 29 فبراير الجاري في دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، وذلك لضمان المساندة الجماهيرية بخلاف تعود اللاعبين علي اللعب علي أرضية استاد القاهرة.

وقام اتحاد الكرة بارسال طلب الزمالك لي الجهات الأمنية وكذلك الي الاتحاد الافريقي " كاف " للحصول علي الموافقات المطلوبة خلال المهلة القانونية التي تنص عليها لوائح بطولة دوري أبطال أفريقيا لنقل ملاعب المباريات وهي قبل المباراة بـ 10 أيام، حيث كان الزمالك قد حدد استاد السلام لخوض مباريات دوري ابطال افريقيا قبل إعادة فتح استاد القاهرة.

ويخوض الزمالك مواجهة الجمعة المقبل امام الترجي التونسي أيضا ولكن علي لقب السوبر الافريقي والتي ستقام في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة في الدوحة عاصمة قطر.

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ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى عمان عاصمة الأردن "ترانزيت" خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى الدوحة، والتى بدأت صباح اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى، المقرر لها الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة الزمالك، منذ قليل، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.