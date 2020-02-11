شكرا لقرائتكم كارتيرون يستبعد 9 لاعبين من قائمة الزمالك أمام الترجى بالسوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة الفريق النهائية، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، الجمعة المقبل في إطار مباراة السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها في قطر. ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، بينما يلعب الترجى كبطل لدورى أبطال أفريقيا. واستبعد بارتيس كارتيرون كلا من كاسونجو كابونجو ومحمد عواد ومصطفى فتحى وعمر السعيد ومحمد صبحى وكريم بامبو ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام. Advertisements وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

بينما جاءت قائمة الترجى كالتالى:

واختار الكاف الجنوب إفريقي " فيكتور جوميز " حكما لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي ومعه كلا من زاكيلي سويلا "حكم مساعد أول" (جنوب افريقيا) وسوري فاتسواني "حكم مساعد ثان" (ليسوتو) وماجات نداي "حكم رابع" (السنغال) وحميدو هيمة "مراقب المباراة" (النيجر) وكابيلو بوسيلونج "منسق عام" (جنوب افريقيا) و جاني سيكازوي "حكم الـVAR" (زامبيا) ومصطفى غربال "حكم الـVAR" (الجزائر) وجيرسون دوس سانتوس "حكم الـVAR" (أنجولا).

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