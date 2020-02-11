شكرا لقرائتكم أجاي يكشف عن طموحات الأهلي والفوز المتتالي للأحمر في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الذي تحقق امس على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز، مؤكدا أن الفريق لديه أهداف كبيرة يسعى لتحقيقها هذا الموسم، على رأسها حسم اللقب المحلي مبكرا، والفوز بلقب دوري الأبطال الإفريقي.

وقال أجايي في تصريحات صحفية: "هدفنا الفوز في كل مباراة نخوضها محليا وإفريقيا، وهذا ما يتحقق بمجهود الجهاز الفني واللاعبين، والتركيز العالي من الجميع في كل مباراة"

وعن هدفه في مباراة الأمس قال: "أكون سعيدا بكل هدف يسجله الفريق وليست أهدافي فقط، فكل هدف يسجله الفريق هو نتاج مجهود جماعي من الجميع، ويقربنا لهدف نسعى كلنا من أجله وهو الفوز بالثلاث نقاط "

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وأضاف: "لدينا تطلعات كبيرة هذا الموسم نتمنى تحقيقها بحسم لقب الدوري مبكرا وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، ونحن نركز في كل مباراة على حدة لتحقيق الأهداف المطلوبة"

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.