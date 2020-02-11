شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة البريميرليج الدولية بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات بطولة البريميرليج الدولية ، و التي تقام بالإمارات في الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجارى .

وتضم البعثة 23 لاعب و لاعبة وهم مالك سلامة ، و على الصاوى ، و عبد الله ممدوح، طه طارق، أحمد الأصفر، عبد الله هشام ،أحمد اشرف ، محمد رمضان ، رضوى سيد ، ياسمين حمدى ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، منة شعبان ، سارة عاصم ، اية هشام ، شيماء أبو اليزيد ، يوسف اشرف ، زياد محمد ، اسلام احمد ، أسماء مجدى ، تقى هشام ، شهد إيهاب ، سهيلة احمد ، ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد .

يذكر أن منتخب الكاراتيه حقق المركز الثانى بمنافسات البطولة الافريقية التى أقيمت بالمغرب واختتمت أول أمس حيث وصل إجمالي ميداليات المنتخب إلى 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و19 فضية و9 برونزيات.

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وحقق اللاعبون خلال منافسات اخر ايام البطولة التي أقيمت الأحد ثلاث ميداليات ذهبية من نصيب جيانا فاروق وزن 61 كجم، وفريال أشرف وزن 68 كجم، وعبدالله ممدوح وزن 75 كجم.

أما الميداليات الفضية فقد جاءت من نصيب سارة عاصم وأحمد أشرف كل منهما في الكاتا، وكاتا جماعي سيدات.

بالإضافة إلى رضوى سيد وزن 50 كجم، وعلي الصاوي وزن 67 كجم، طه طارق وزن فوق 84 كجم، ومحمد رمضان وزن 84 كجم، والكوميتيه الجماعي للرجال.

وجاءت البرونزيات من نصيب مالك جمعة وزن 60 كجم، وياسمين حمدي في وزن 55 كجم، وشيماء أبو اليزيد في وزن فوق 68 كجم، وكاتا جماعي للرجال.