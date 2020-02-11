شكرا لقرائتكم كاف يعلن قائمة الزمالك والترجي النهائية فى السوبر.. استبعاد عواد وفتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF القوائم النهائية لنادى الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي المشاركان في كأس السوبر 2020 عن قائمة تضم 18 لاعباً لكل منهما لخوض المباراة. وستقام المواجهة يوم الجمعة 14 فبراير 2020 بملعب ثاني بن جاسم (ستاد الغرافة) في الدوحة، بقطر الساعة السادسة مساء . واستبعد باتريس كارتيرون كل من محمد عواد ومصطفي فتحي ومحمد صبحي وبامبو ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: Advertisements ضمت قائمة الترجي التونسي كل من

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