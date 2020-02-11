"الكاف" يتخذ قراراً عاجلاً بشأن مباراة الزمالك والترجي المرتقبة

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قراراً يتعلق بمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك المصري والترجي التونسي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن "الكاف" أن مباراة السوبر الإفريقي ستشهد اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين.

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وتعد هذه هى المرة الأولى التى يلجأ الفريقان المشاركان في السوبر الإفريقي إلى الركلات الترجيحية حال انتهاء المباراة بالتعادل، بعدما كان يتم تطبيق خاصية الوقت الإضافي فى البطولات السابقة.

وكان الكاف قد أعلن عن استخدام تقنية الفيديو فى مباراة السوبر الإفريقي لضمان العدالة التحكيمية الكاملة فى اللقاء.

وعيّن "الكاف" طاقم تحكيم دولي لإدارة المباراة، مكوّن من: الجنوب إفريقي "فيكتور جوميز" حكماً للمباراة، ومعه كلاً من زاكيلي سويلا "حكم مساعد أول" (جنوب افريقيا)، وسوري فاتسواني "حكم مساعد ثان" (ليسوتو)، وماجات نداي "حكم رابع" (السنغال)، وحميدو هيمة "مراقب المباراة" (النيجر)، وكابيلو بوسيلونج "منسق عام" (جنوب افريقيا)، وجاني سيكازوي "حكم الـVAR" (زامبيا)، ومصطفى غربال "حكم الـVAR" (الجزائر)، وجيرسون دوس سانتوس "حكم الـVAR" (أنجولا).