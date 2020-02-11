شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد لـ أحمد عيد عبد الملك: "مش مهم مين يسجل المهم نفرح الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق تفاصيل حواره مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض قبل السفر للدوحة لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الأفريقى، المقرر لها الجمعة المقبلة، وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على تويتر: "فى مكالمة مع مصطفى محمد امبارح بقوله شد حيلك الماتشات دى مبتتنسيش وهتفضل معلم لو سجلت وكسبنا زى كابتن أيمن منصور اسم السوبر لسة معاه لحد دلوقتى.. قالى إحنا عاوزين نجيب البطولة مش مهم أسجل علشان الناس تفرح".

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك القاهرة فى التاسعة صباح اليوم فى طريقها إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقرر لها الجمعة المقبل.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، حيث سيعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى، لذا فضل باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين في رحلة السوبر الأفريقى لزيادة المنافسة بين اللاعبين والاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة التي تشهد عدد كبير من المواجهات المتتالية في مختلف البطولات.