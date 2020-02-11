شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوى: منتخب اليد بيشرف بلدنا.. وبريزنتيشن لا تتأخر عن دعم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منتصر النبراوى، رئيس شركة بريزنتيشن، إن منتخب مصر لكرة اليد وجهة مشرفة لبلدنا، وإن ما حققوه يعد إنجازا كبيرا، معلقاً "بريزنتيشن لا تتأخر عن دعم الرياضة المصرية وأعد بتحقيق كل طلباتهم لخدمة البلد".

وأضاف منتصر النبراوى، فى تصريحات صحفية خلال حفل تكريم منتخب مصر لكرة اليد، أن الفترة المقبلة ستشهد دعما كبيرا من شركة بريزنتيشن لمنتخب كرة اليد للمساهمة فى تحقيقه ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو المقبلة.

ونظمت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى، حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس، بحضور وزير الشباب الرياضة أشرف صبحى ورئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر وأعضاء مجلس الإدارة، وشهد حفل التكريم عرض فيديو للتعريف باللاعبين والجهاز الفنى، وحضر التكريم الجهاز الفنى للمنتخب واللاعبين عدا المحترفين اللذين يرتبطون بالتواجد مع أنديتهم خارج مصر.

ومن جانبه أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن الاتحاد عمل منذ الدقيقة الأولى على روح الفريق، مشيرًا إلى أن فرض الالتزام والنظام هو سر تفوق المنتخب.

Advertisements

وقال نصر إنه يوجد جنود مجهولة فى نجاح منظومة كرة اليد وأبرزهم علاء السيد مدير المنتخبات القومية والدكتور محمد شوقى وأعضاء الجهاز الفنى بالكامل.

وأحيا حفل التكريم النجم هشام عباس الحفل للاحتفاء بلاعبى منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التى أقيمت فى تونس، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو اتحاد اليد جلسة مع وزير الشباب والرياضة للوقوف على الخطة النهائية للإعداد لأولمبياد ريو دى جانيرو خلال المرحلة المقبلة .

خطة الإعداد التى سيتم طرحها على الوزير ستكون عقب الاجتماع الذى سيكون بين مسئولى الاتحاد والمدير الفنى الإسبانى لتحديد محاور خطة الإعداد والمعسكرات المطلوبة لتجهيز الفراعنة لأولمبياد طوكيو.