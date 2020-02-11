شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب ثنائى هجوم الأهلى عن مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الكرة بالأهلى سر غياب ثنائى هجوم الفريق السنغالى أليو بادجى ومروان محسن عن مواجهة طلائع الجيش، رغم كونهما ضمن عناصر الفريق التى تشارك مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة أن هناك قناعة فنية بإمكانياتهما من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وأكد مسئولو الأهلى أن سبب غياب أليو بادجى هو عدم الجاهزية والإرهاق، وذلك بعد سفره للسنغال لتجديد جواز سفره وعودته قبل مباراة طلائع الجيش بـ24 ساعة فقط، فيما تعرض مروان محسن لنزلة برد شديدة حالت دون تواجده فى المباراة.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.