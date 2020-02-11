شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش تصوير ولا تسوق ولا استفزاز.. 3 ممنوعات لنجوم الزمالك بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ثلاثة ممنوعات لفريق الكرة خلال تواجده بالدوحة للمشاركة فى كأس السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقرر لها الجمعة المقبل، وقال رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين "خلال وجودكم فى الدوحة هتكونوا من الفندق للملعب والعكس صحيح، مفيش تصوير ولا تسوق، أبقوا اشتروا هداياكم من دبى لما تروحوا عشان ماتش الأهلى فى السوبر المحلى".

ويضيف رئيس الزمالك "مش عايز حد يستجيب لأى استفزاز هناك فى قطر، وركزوا فقط فى المباراة لحصد اللقب الغائب عن سنوات".

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف كل المستحقات والمكافآت لهم لتحفيزهم لحصد لقب السوبر قائلا : " كل أحلامكم هتحقق لو فزتم بالسوبر، زى ما حصل معاكم بعد الفوز بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال".

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسئولو النادى الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.