شكرا لقرائتكم خبر عن مروان فى ورطة بعد تألق صلاح محسن وأحمد ياسر ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مروان محسن مهاجم النادى الأهلى فى موقف لا يحسد عليه بعد تألق الثنائى أحمد ياسر ريان لاعب الفريق المعار إلى الجونة، وصلاح محسن المعار إلى سموحة.

فرغم أن مروان محسن يطارده الحظ مع كل مدير فنى يتولى تدريب الفريق، ليكون المهاجم الأساسى للفريق والمهاجم الأول بالقلعة الحمراء، مع تجاهل مشاركة أحمد ياسر ريان، وصلاح محسن مع الفريق، حتى تمت إعارة الثنائى الأخير ريان وصلاح.

وشارك مروان محسن مع الأهلى خلال 8 مباريات فى بطولة الدورى، و5 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر، سجل 4 أهداف، وصنع هدفان لفريقه.

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أحمد ياسر ريان

أحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضى على سبيل الإعارة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك.

وشارك أحمد ياسر مع الجونة فى 15 مباراة ببطولة الدورى، وواحدة فى كأس مصر، وسجل 4 أهداف وصنع هدفا لزملائه.

وعلى مدار مشاركته مع المنتخب الوطنى قدم ريان الصغير عروضاً قوية نالت إعجاب الجماهير التى باتت تطالب مسئولو الأهلى باستعادة المهاجم الواعد لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، خاصة وأن قطاع الناشئين فى الأهلى لم يخرج مهاجماً واعداً منذ فترة طويلة، وتقريباً منذ اعتزال عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.

صلاح محسن

استطاع صلاح محسن أن يظهر بصماته مع فريق سموحة والمعار إليه من النادى الأهلى، حيث سجل أول أهدافه مع الفريق فى مباراته أمام نادى مصر.

شارك صلاح محسن مع سموحة فى 3 مباريات بعد أن انتقل إليه فى يناير الماضى، ليكون هدفه فى مباراة مصر أولى خطواته مع الفريق الأزرق.