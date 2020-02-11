شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة هنا جودة تشارك مع منتخب السيدات فى بطولة العالم للطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب سيدات تنس الطاولة بقيادة أشرف حلمى ضم هنا جودة لاعبة الناشئين تحت 12 سنة، للمشاركة مع السيدات فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 22 إلى 29 مارس المقبل بكوريا الجنوبية.

حصدت الطفلة هنا الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى.

كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق في تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية.

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ونجح لاعبو منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات، فى الوصول إلى أدوار متقدمة فى منافسات بطولة ألمانيا الدولية، التى تعد من أقوى سلسلة بطولات الاتحاد الدولى.

وتأهل عمر عصر إلى الدور الثالث فى منافسات فردى الرجال، بعد فوزه على لاعب كوريا الجنوبية، حيث استطاع أن يحول النتيجة من خسارة 3 / 1 إلى فوز 4 / 3، وتأهل أيضا اللاعب أحمد صالح إلى الدور الثالث بعد الفوز على لاعب النمسا الصينى الأصل بنتيجة 4 /1، ولحق بهما اللاعب خالد عصر إلى نفس الدور بعد تألقه و فوزه على لاعب بلغاريا 4 / 0، وكذلك لاعب الأرجنتين بنفس النتيجة .

وفى مسابقة فردى السيدات صعدت يسرا حلمى إلى الدور الثالث بعد تغلبها على لاعبة المجر 4 / 0، على أن تخوض دينا مشرف منافساتها فى البطولة، وفى مسابقة الزوجى المختلط فاز الزوجى المصرى عمر عصر ودينا مشرف على الزوجى البولندى بنتيجة 3 / 0 وصعودهم للدور الثانى.