شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشن هجومًا حادًا على عمرو الجنايني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التحكيمية التي يعاني منها الفريق، وكذلك مستحقات النادي لدى «كاف».
وقال «منصور»: «عمرو الجنايني كان عضو مجلس إدارة أيام ممدوح عباس، وأول قرار خده ساعتها كان شطب عضويتي من نادي الزمالك، ودلوقتي جايب جمال الغندور تصفية حسابات معايا».
وتابع «منصور» في فيديو نشره على الموقع الرسمي للنادي: «رقم واحد ضدكو هو الحكام، بقول كده علشان هما بيستفزوكوا، ماتش امبارح (الإسماعيلي) كان في استفزاز من الحكم محمود عاشور علشان حد ياخد إنذار أو طرد قبل ماتش الأهلي».
وأضاف: «أكتر ناس بيحاربونا الزملكاوية، مسؤولين وإعلاميين، لينا 8 ملايين عند كاف، وعمرو الجنايني حجزهم، وقال دول بتوعي».
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