اخبار الرياضه

مرتضى منصور يشن هجومًا حادًا على عمرو الجنايني

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشن هجومًا حادًا على عمرو الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التحكيمية التي يعاني منها الفريق، وكذلك مستحقات النادي لدى «كاف».

Advertisements

وقال «منصور»: «عمرو الجنايني كان عضو مجلس إدارة أيام ممدوح عباس، وأول قرار خده ساعتها كان شطب عضويتي من نادي الزمالك، ودلوقتي جايب جمال الغندور تصفية حسابات معايا».

وتابع «منصور» في فيديو نشره على الموقع الرسمي للنادي: «رقم واحد ضدكو هو الحكام، بقول كده علشان هما بيستفزوكوا، ماتش امبارح (الإسماعيلي) كان في استفزاز من الحكم محمود عاشور علشان حد ياخد إنذار أو طرد قبل ماتش الأهلي».

وأضاف: «أكتر ناس بيحاربونا الزملكاوية، مسؤولين وإعلاميين، لينا 8 ملايين عند كاف، وعمرو الجنايني حجزهم، وقال دول بتوعي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يشن هجومًا حادًا على عمرو الجنايني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا