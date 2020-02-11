شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من الاستجابة لأي استفزازات في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ودعمهم ومؤازرتهم قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل بالدوحة، حيث طالب اللاعبين بالفوز لإسعاد جماهير وأعضاء النادي.

وأكد «منصور»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق قادر على الفوز للرد على كل المتآمرين ضد النادي، مشيرًا إلى أن المؤامرات لا تأتي إلا من المسؤولين والإعلاميين الزملكاوية.

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ووجه رئيس النادي رسالته للاعبين: «رجولتكم وعزيمتكم هي طريقكم لحصد السوبر، وبعدها سنعود للمنافسة على الدوري، وركزوا في كل مباراة لإسعاد جماهير النادي، جميعكم لاعبون دوليون وقادرون على تحقيق الانتصارات».

وشدد رئيس النادي على أنه قام بدوره كرئيس ناد ورجل دولة للحفاظ على الفريق في الدوحة، بعد مجهودات الوفد الذي التقى برئيس «كاف» أحمد أحمد، موجهًا حديثه للاعبين بضرورة عدم الاستجابة لأي استفزازات هناك في قطر، وأن يركزوا فقط في المباراة لحصد اللقب الغائب منذ سنوات، وهم قادرون على ذلك.

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف كل المستحقات والمكافآت لهم لتحفيزهم لحصد لقب السوبر.