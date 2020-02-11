شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسماء مرشحة لتعويض الغيابات الهجومية في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية في الكرة الأوروبية منذ 11 يومًا، إلا أن فريق برشلونة لا يزال يبحث عن ضم مهاجم لتعويض النقص الكبير في الشق الهجومي للفريق، مع تأكد غياب الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي لفترة زمنية طويلة، عن الفريق الذي ينافس على الحفاظ على لقبه كبطل للدوري الإسباني، بجانب المنافسة على لقب دوري الأبطال.

وسيستغل برشلونة قواعد الاتحاد الإسباني التي تتيح له التعاقد مع لاعب محلي (من داخل إسبانيا)، وتسجيله ضمن قائمة الفريق في عملية انتقال استثنائية، وذلك في حال ثبوت أن إصابة اللاعب المستبدل لا تقل عن 5 أشهر، وهو ما يتوقعه النادي مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سيتم الكشف اليوم عن مدة غيابه بشكل رسمي.

ويبحث برشلونة ضم مهاجم منذ إصابة جناحه الفرنسي، واقتصرت دائرة بحث العملاق الكتالوني عن مهاجم من الأندية الإسبانية، على 4 أسماء بحسب ما ذكرته تقارير إسبانية نستعرضهم على النحو التالي..

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1- ويليان جوزيه:

مهاجم ريال سوسييداد الذي كان مرتبطًا بالانضمام لأحد كبار أندية البريميرليج في السوق الشتوية الماضية، وبالتحديد نادي توتنهام، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين ويستمر اللاعب ضم صفوف النادي الباسكي.

جوزيه (28 عامًا)، هو مهاجم برازيلي بقدرات مميزة، لكن ما حدث في شهر يناير جعل اللاعب يكون المهاجم الثاني للفريق خلف المهاجم السويدي أليكسندر إسحاق، لكن غياب البدائل الهجومية في النادي والمقابل المادي الضخم الذي سيسعى سوسييداد للحصول عليه سيجعل الصفقة صعبة الإتمام بين الطرفين.

جوزيه لعب 22 مباراة في لاليجا هذا الموسم وسجل 8 أهداف.

2- أنخيل رودريجيز

مهاجم خيتافي ولاعب إسباني مخضرم، وسيكون المرشح الأبرز للانضمام لصفوف برشلونة لأن خيتافي لديه 4 لاعبين حاليًا في مركز الهجوم (ماتا، مولينا وديفيرسون)، لكن تقدمه في العمر (32 عامًا) وانعدام خبرته على مستوى اللعب في البطولات والمسابقات الأوروبية الكبرى، لن تجعله المرشح المفضل لإدارة برشلونة لتعزيز الشق الهجومي، لكن سجله في لاليجا هذا الموسم سيجعله ضمن المرشحين، لأن اللاعب الإسباني شارك في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم وساهم في تسجيل 11 هدفا (سجل 9 وصنع 2).

3- لوكاس بيريز

مهاجم ديبورتيفو ألافيس الذي لديه شرط جزائي في عقده يتيح له الرحيل إلى أي نادٍ مقابل 15 مليون يورو.

بيريز لعب 22 مباراة في لاليجا هذا الموسم وساهم في تسجيل 13 هدفًا (سجل 9 وصنع 4) ويلعب دورًا مهمًا في صفوف الفريق الذي ينافس على البقاء في لاليجا، لكن اللاعب الإسباني (31 عامًا) سيجد فرصة انضمامه لبرشلونة فرصة لا تعوض، وقد يضغط على إدارة ناديه في حال إصرار برشلونة على الحصول على خدمات مهاجم آرسنال وديبورتيفو لاكورونيا السابق.

4- لورين مورون

مهاجم ريال بيتيس البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب دور البديل في الفترة الأخيرة للمهاجم بورخا إيجلسياس.

لورين لا يحصل على الكثير من فرص اللعب بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، لكن المهاجم الإسباني ساهم في تسجيل 10 أهداف حتى الآن في الدوري هذا الموسم من خلال تسجيله 8 أهداف وصناعته لـ2، وستكون فكرة نقص العمق الهجومي في النادي الأندلسي عقبة كبيرة أمام برشلونة في حال أرادوا إتمام الصفقة، لكن معرفة مدرب النادي الكتالوني الحالي، كيكي سيتين، بلاعبه السابق في بيتيس سيكون لها دور كبير في حال رغبة المدرب في الحصول على خدمات اللاعب.