شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يلتقي بعثة الزمالك بمطار القاهرة: الأبيض يوقع مع مهاجم قديم جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ببعثة الفريق الأبيض بمطار القاهرة، وهي في طريقها للدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، والمقرر لها الجمعة المقبل.
وكان ميدو في طريقه إلى السعودية، حيث يقوم بالتحليل الفني لإحدى القنوات هناك، وحرص على دعم ومؤازرة الفريق وتمنى لهم العودة بلقب السوبر الأفريقي.
ونشر «ميدو»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، صورًا مع لاعبي الزمالك في المطار، وكتب: «الزمالك يوقع مع مهاجم قديم جديد.. السوبر الأفريقي زملكاوي إن شاء الله».
وفي تغريدة أخرى كتب: «الزمالك في أيد أمينة في الدوحة امشوا ورا هيثم فاروق، وياسر عبدالوهاب، كبار رجال الزمالك هناك».
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