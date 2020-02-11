شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجي .. مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لـ ساسي.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب فريقه خلال الجلسة التى جمعت رئيس النادى باللاعبين قبل السفر للدوحة لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الافريقى ، وقال مرتضى منصور لـ "ساسى" : " أنا سعيد بيك ، سيبك من الضرب فيك ، الحرب دائماً بتكون ضد الكبير عشان يحطموه ، انا مبسوط بيك عشان أنت مش خاين زى كهربا اللى جبته من نادى اسمه انبى وسفرته السعودية سنتين اعارة عمل فيهم 160 مليون جنيه وبعدين عض الايد اللى اتمد ليه"

ويضيف رئيس الزمالك موجهاً حديثه لساسى : " رجع ثقتك فى نفسك الاول كلاعب كبير وهترجع أحسن من الأول" .

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على الاجتماع بلاعبى الفريق الأول لكرة القدم ودعمهم ومؤازرتهم قبل مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقرر لها الجمعة المقبل بالدوحة، وطالب رئيس النادى اللاعبين بالفوز لإسعاد جماهير وأعضاء النادى.

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وأكد منصور أن الفريق قادر على الفوز للرد على كل المتآمرين ضد النادى ووجه رئيس النادى رسالته للاعبين "رجولتكم وعزيمتكم طريقكم لحصد السوبر وبعدها سنعود للمنافسة على الدورى، وركزوا فى كل مباراة لإسعاد جماهير النادى جميعكم لاعبين دوليين وقادرون على تحقيق الانتصارات".

وشدد رئيس النادى على أنه قام بدوره كرئيس نادى ورجل دولة للحفاظ على الفريق فى الدوحة بعد مجهودات الوفد الذى التقى برئيس الكاف أحمد أحمد موجها حديثه للاعبين بضرورة عدم الاستجابة لأى استفزازات هناك فى قطر ويركزوا فقط فى المباراة لحصد اللقب الغائب عن سنوات وهم قادرون على ذلك.

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف كل المستحقات والمكافآت لهم لتحفيزهم لحصد لقب السوبر.