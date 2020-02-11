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الأهلي يكشف سر غياب ثنائي هجوم الأحمر عن مواجهة طلائع الجيش

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جدة - عمرو شويل كشف جهاز الكرة بالأهلي، عن سر غياب ثنائي هجوم الفريق السنغالي اليو بادجي ومروان محسن عن مواجهة طلائع الجيش، رغم كونهما ضمن عناصر الفريق التي تشارك مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة أن هناك قناعة فنية بإمكانياتهما من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

 

 

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وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الممتاز.

 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا

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