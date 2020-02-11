شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحفز لاعبى الزمالك قبل السفر للدوحة لمواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم ودعمهم ومؤازرتهم قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل بالدوحة ، وطالب رئيس النادي اللاعبين بالفوز لإسعاد جماهير وأعضاء النادي.

وقال منصور إن الفريق قادر على الفوز للرد على كل المتآمرين ضد النادي ووجه رئيس النادي رسالته للاعبين “رجولتكم وعزيمتكم هي طريقكم لحصد السوبر وبعدها سنعود للمنافسة على الدوري وركزوا في كل مباراة لإسعاد جماهير النادي جميعكم لاعبين دوليين وقادرون على تحقيق الانتصارات”.

وأكد رئيس الزمالك، أنه قام بدوره كرئيس نادي ورجل دولة للحفاظ على الفريق في الدوحة بعد مجهودات الوفد الذي التقى برئيس الكاف أحمد أحمد موجها حديثه للاعبين بضرورة عدم الاستجابة لأي استفزازات هناك في قطر ويركزوا فقط في المباراة لحصد اللقب الغائب عن سنوات وهم قادرون على ذلك.

Advertisements

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف كل المستحقات والمكافآت لهم لتحفيزهم لحصد لقب السوبر.

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسئولو النادى الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.