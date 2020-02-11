شكرا لقرائتكم تعرف على محظورات مرتضى منصور الثلاث للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ثلاثة ممنوعات لفريق الكرة خلال تواجده بالدوحة للمشاركة فى كأس السوبر الافريقى أمام الترجى التونسى والمقرر لها الجمعة المقبلة ، وقال رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين : " خلال وجودكم فى الدوحة هتكونوا من الفندق للملعب والعكس صحيح ، مفيش تصوير ولا تسويق ، أبقوا اشتروا هداياكم من دبى لما تروحوا عشان ماتش الاهلى فى السوبر المحلى " Advertisements ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف كل المستحقات والمكافآت لهم لتحفيزهم لحصد لقب السوبر قائلا : " كل أحلامكم هتحقق لو فزتم بالسوبر ، زى ماحصل معاكم بعد الفوز بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال" . ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسئولو النادى الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.

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