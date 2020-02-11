شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف مصير حازم إمام مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، لحازم امام لاعب فريقه أن النادى يعتزم تمديد تعاقده خلال الفترة المقبلة ، وقال رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين قبل السفر للدوحة لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الأفريقى موجهاً حديثاً لحازم إمام : "هنجدد عقدك ياحازم بلاش تشغل بالك بالاعلام ، احنا عندنا أفضل لاعبين فى كل المراكز وقادرين على التتويج باللقب".

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على الاجتماع بلاعبى الفريق الأول لكرة القدم ودعمهم ومؤازرتهم قبل مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقرر لها الجمعة المقبل بالدوحة، وطالب رئيس النادى اللاعبين بالفوز لإسعاد جماهير وأعضاء النادى.

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وأكد منصور أن الزمالك قادر على الفوز للرد على كل المتآمرين ضد النادى ووجه رئيس النادى رسالته للاعبين "رجولتكم وعزيمتكم طريقكم لحصد السوبر وبعدها سنعود للمنافسة على الدورى، وركزوا فى كل مباراة لإسعاد جماهير النادى جميعكم لاعبين دوليين وقادرون على تحقيق الانتصارات".

وشدد رئيس النادى على أنه قام بدوره كرئيس نادى ورجل دولة للحفاظ على الفريق فى الدوحة بعد مجهودات الوفد الذى التقى برئيس الكاف أحمد أحمد موجها حديثه للاعبين بضرورة عدم الاستجابة لأى استفزازات هناك فى قطر ويركزوا فقط فى المباراة لحصد اللقب الغائب عن سنوات وهم قادرون على ذلك.

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف كل المستحقات والمكافآت لهم لتحفيزهم لحصد لقب السوبر.