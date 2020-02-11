شكرا لقرائتكم حارس المصرى يغيب عن مواجهة الأهلي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلى والمقرر لها الجمعة المقبلة في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري على ملعب المكس بالإسكندرية بسبب الاصابة ، حيث أثبتت الاشعة التى أجراها الحارس عقب مواجهة وادى دجلة بعد التحامه بعبد الله محمود لاعب الفريق الدجلاوى ، معاناته من كسر فى إصبع يده وحاجته للعلاج لمدة 21 يوماً بما يعنى غيابه عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب وكذلك لقاء الذهاب مع نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفدرالية.

بعيداً عما سبق، أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري والمشرف على الفريق الكروى أن عقد أحمد مسعود حارس مرمى المصري يمتد حتى نهاية موسم 2022/2021 نافياً الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن نهاية عقد مسعود مع المصري بنهاية الموسم الحالي وبالتالي أحقيته في التوقيع لأي من الأندية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخولي إلى أن المصري كان قد تعاقد مع اللاعب اعتبارا من منتصف موسم 2018/2017 بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم أي أن اللاعب لم يمر من تعاقده مع المصري سوى موسمين فقط ويتبقى له موسمين ونصف الموسم.

وأهاب نائب رئيس المصرى بجماهير النادي وعشاقه بعدم الالتفات للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية المنتمية للنادي المصري.

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استعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الانتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما أمس باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو في الدقائق 32 و62 و70 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 20 نقطة في المركز العاشر للدورى، بينما تجمد رصيد أبناء دجلة عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

أحرز الهدف الأول أحمد ياسر في الدقيقة 32 من عمر المباراة من متابعة كرة زميله الليبى مفتاح طقطق الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها محمد عبد المنصف حارس دجلة لتجد أحمد ياسر بمفرده يحرزها في المرمى مباشرة.

وعقب الهدف حاول لاعبو وادى دجلة بناء بعض الهجمات على مرمى أحمد مسعود حارس المصرى إلا أنهم فشلوا بسبب الروح العالية التي تحلى بها لاعبو المصرى طوال الشوط الأول حتى تحقق لهم ما أرادوا من إحراز هدف السبق والحفاظ عليه حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف مقابل لا شىء.

وفى الدقيقة 62 أحرز الليبى مفتاح طقطق الهدف الثانى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 62 من عرضية زميله حسن على داخل منطقة الجزاء اودعها طقطق في المرمى مباشرة .