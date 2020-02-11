شكرا لقرائتكم أشرف حلمى يضم الطفلة هنا جودة لمنتخب سيدات تنس الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب سيدات تنس الطاولة بقيادة أشرف حلمى ، ضم هنا جودة لاعبة الناشئين تحت 12 سنة ، للمشاركة مع السيدات في منافسات بطولة العالم التي تقام في الفترة من 22 إلى 29 مارس المقبل بكوريا الجنوبية .

وحصدت الطفلة هنا جودة الكثير و الكثير فى جعبة البطولات و الألقاب الخاصة بها ، و أخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى .

كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و 15 سنة ، وبرونزية بطولة العالم للقارات، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية.

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نجح لاعبو منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات ، فى الوصول على أدوار متقدمة فى منافسات بطولة ألمانيا الدولية ، التي تعد من أقوي سلسلة بطولات الإتحاد الدولى.

تأهل عمر عصر الي الدور الثالث فى منافسات فردى الرجال ، بعد فوزه علي لاعب كوريا الجنوبية ، حيث استطاع أن يحول النتيجة من خسارة 3/1 إلي فوز 4/3 و تأهل ايضا اللاعب أحمد صالح الي الدور الثالث بعد الفوز علي لاعب النمسا الصيني الأصل بنتيجة 4/1 ، و لحق بهما اللاعب خالد عصر الي نفس الدور بعد تألقه و فوزه علي لاعب بلغاريا 4/0 ، وكذلك لاعب الأرجنتين بنفس النتيجة .

و في مسابقة فردي السيدات صعدت يسرا حلمي الي الدور الثالث بعد تغلبها علي لاعبة المجر 4/0 ، على أت خوض دينا مشرف منافساتها فى البطولة ، و في مسابقة الزوجي المختلط فاز الزوجي المصري عمر عصر و دينا مشرف علي الزوجي البولندي بنتيجة 3/0 و صعودهم للدور الثاني .