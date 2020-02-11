شكرا لقرائتكم تيجانا عن مواجهة الزمالك والترجي: جمهور الأبيض فى قطر سيكون سر التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على صعوبة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل في الدوحة .

وأكد رئيس البعثة التي غادرت القاهرة صباح اليوم ، أهمية المباراة مشيرا إلى أن الجميع في حالة تركيز شديد لحصد اللقب.

وقال تيجانا، إن وجود جمهور كبير للزمالك فى الدوحة شئ مطمئن وسيكون له مردود إيجابي وداعم للفريق في المباراة متمنيا تتويج الزمالك باللقب.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك القاهرة في التاسعة صباح اليوم في طريقها إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل.

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وتصل البعثة مطار عمان الأردني في العاشرة صباحا وتظل ترانزيت لمدة ساعة ثم تتجه إلى الدوحة حيث تصل في الثانيه عصر اليوم.و يرأس البعثة اسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقها أعضاء المجلس هانى زاده وعلاء مقلد وحماده أنور.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، حيث سيعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى، لذا فضل باتريس كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين في رحلة السوبر الأفريقى لزيادة المنافسة بين اللاعبين والاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة التي تشهد عدد كبير من المواجهات المتتالية في مختلف البطولات.

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسئولو النادى الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.