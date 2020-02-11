منشور على «فيس بوك» يثير المخاوف.. ما هي طبيعة مرض مؤمن زكريا؟

أثار لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا جدلاً واسعاً بعد تصريحات الأخيرة والتي انتقد فيها إدارة القلعة الحمراء بسبب عدم دعمها له مالياً ومعنوياً بسبب المرض الذي تعرض له مؤخراً وأبعده عن ممارسة كرة القدم.

وقال مؤمن زكريا، في مدالة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه لا يعلم طبيعة وتفاصيل مرضه، وذلك قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة من أجل الخضوع لرحلة علاج.

قصة مرض مؤمن

بدأ الأمر بعدما أعير مؤمن زكريا لنادي أحد السعودي في يناير العام الماضي، وبعد انتظامه في تدريبات الفريق لاحظ مؤمن شعوره بالإجهاد وعدم قدرته على خوض التدريبات بقوة وخرج من الحسابات في بعض اللقاءات بداعي شكواه من آلام عضلية.

وحينها فجر رئيس نادي أحد السعودي، سعود الحربي، مفاجأة كبيرة عندما صرح بأن مؤمن زكريا يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم.

وبعدها بأيام، تراجع الحربي عن تصريحاته، قبل أن يقوم بفسخ عقد إعارة اللاعب لناديه، وعاد مؤمن زكريا مجدداً للنادي الأهلي، ولم تسمح لائحة اتحاد الكرة بمشاركة اللاعب مع الفريق، ليضطر إلى استكمال الموسم مكتفياً بالتدريبات فقط دون المشاركة في المباريات.

وظهرت الأزمة عندما أرسل الأهلي قائمة فريقه المحلية إلى اتحاد الكرة دون إسم مؤمن زكريا، وذلك بالاتفاق معه.

وأثار ظهور مؤمن في حوار تليفزيوني مع المذيع مهيب عبد الهادي ضجة واسعة، بعدما بدا أنه غير قادر على الكلام بصورة طبيعية.

وبالرغم من استمرار معاناة مؤمن زكريا وسفره لرحلة علاج في ألمانيا بترشيح من إدارة الأهلي، إلا أن النادي واللاعب لم يعلنا أي تفاصيل حول مرضه قبل أن يفاجئ مؤمن المتابعين بأنه لا يعلم تفاصيل مرضه نافياً ما يتردد حول حصوله على حقن للعلاج بمبالغ مالية ضخمة.

ولم يكشف مؤمن عن تفاصيل علاجه بالولايات المتحدة، إلا أنه وجه الشكر لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، تركي آل الشيخ، لمساندته له مالياً ومعنوياً من أجل علاجه.

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وفي تصريحات لموقع "إرم نيوز"، قال أحمد يحيى، مدير أعمال اللاعب، إن مؤمن زكريا سيخضع للفحص الطبي لدى عدة أطباء وليس لدى طيبب محدد، موضحاً أن اللاعب سيخضع لفحوصات شاملة لتحديد مرضه الغامض وإمكانية عودته للملاعب.

وأوضح يحيي أن الحالة المعنوية للاعب مرتفعة وأنه متفائل بالعودة لحالته الطبيعية وممارسة كرة القدم مجدداً.

وأكد مدير أعمال مؤمن زكريا أن مرض اللاعب "غامض وغير معلوم بالنسبة له وللاعب"، وهو ما يجعله في رحلة الخضوع لفحوصات طبية لعدة أطباء في أمريكا ومراكز متخصصة.

منشور لـ خالد منتصر يثير الجدل

من جانبه، أثار الكاتب خالد منتصر جدلاً واسعاً حول مرض مؤمن زكريا، حيث علّق على ظهور اللاعب التليفزيوني قبل عدة أسابيع.

وفي منشور كتبه عبر حسابه على موقع فيس بوك، قال منتصر: "الكل متعاطف مع حالة لاعب كرة موهوب فقد مستقبله، فالرياضة هي عضلات، ومرض مؤمن زكريا هو مرض في تلك العضلات، لكن ما هو اسم المرض؟".

وأضاف منتصر أن مؤمن زكريا مصاب بأحد مرضين، الأول التصلب الجانبي الضموري، وهو المرض الذي أصيب به العالم الفيزيائي الإنجليزي الشهير ستيفن هوكينج، أما المرض الثاني فهو التصلب المتعدد.

وتتطابق أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري مع بعض ما يشكو منه اللاعب من تلعثم في الكلام وعدم القدرة على بذل مجهود بدني، ولكن عدم خضوع اللاعب لأي علاج أو تشخيص للمرض يجعل رحلة أمريكا نقطة فاصلة في طريق شفائه.

موقف الأهلي

وتأتي تصريحات مؤمن زكريا في الوقت الذي ترددت في أنباء عن قيام الأهلي بمخاطبة وزارة الرياضة من أجل الحصول على موافقة قانونية لصرف راتب شهري للاعب.

وكان الأهلي قد فسخ تعاقده مع اللاعب مع انطلاق الموسم الجاري، بعد أن تم إسقاط قيده من القائمة، وهو ما يجعل الأهلي غير ملزم بسداد أي مستحقات أو قيمة عقود اللاعب لأنه ليس على ذمة النادي.