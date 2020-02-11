لجنة الحكام تفاضل بين الحنفي وأمين لإدارة مواجهة الأهلي والمصري بالدوري

ما زالت لجنة الحكام التابعة لاتحاد كرة القدم المصري المفاضلة بين أمين عمر ومحمد الحنفي لإدارة مواجهة قطبي كرة القدم المصرية “الأهلي والزمالك”، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، والتي يستضيفها ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع السادس ببطولة الدوري العام في النسخة الـ61.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض أربعة عشر مباراة حقق الفوز في جميعها ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، بينما يقع المصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، وكان قد خاض خمسة عشر مباراة حقق الفوز في خمسة منها وتعادل في خمسة وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات أخري.