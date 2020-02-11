الزمالك يتجه إلى قطر اليوم استعدادا لمباراة الترجي بالسوبر الإفريقي

تطير بعثة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري متجهة إلى قطر، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الترجي التونسي المرتقب المقرر إقامته يوم الجمعة القادم، والذي يستضيفه ستاد الغرافة القطري ضمن مواجهات السوبر الإفريقي.

واستقر المدير الفني للفارس الأبيض “باتريس كارتيرون” على سفر بعثة الفريق كاملة، على أن يعود الفريق يوم السبت القادم إلى القاهرة، على أن ينطلق الفريق متجها إلى الإمارات استعدادا لخوض لقاء الأهلي المقرر إقامته على ملعب محمد بن زايد معقل بنادي الجزيرة الإماراتي ضمن مواجهات السوبر المحلي، لذا استقر المدير الفني للفريق اصطحاب كافة لاعبى الفريق إلى رحلة السوبر الإفريقي ومنافسة جميع اللاعبين واستغلال قدرات الجميع خلال الفترة القادمة.