الدراويش يوافق على سفر باهر المحمدي لألمانيا للعلاج

تلقى اللاعب باهر المحمدي موافقة رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي للسفر إلى ألمانيا للعلاج من التهابات الحوض التي يعاني منها، ويغيب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام الرجاء المغربي والتي ستقام يوم الأحد القادم ضمن مواجهات نصف نهائي البطولة العربية، والتي يستضيفها ستاد الإسماعيلية، وذلك بعد الإنذار الثاني الذي حصل عليه اللاعب في لقاء الاتحاد السكندري.

وكان الفريق الأصفر قد خاض لقاء الزمالك ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، تلك التي أقيمت يوم الأحد المنقضي والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض؛ حيث أشار جوميز “المدير الفني للدراويش” مؤكدا أن فريق لا يستحق تلك الهزيمة في ظل المستوي الجيد الذي ظهر به لاعبو الفريق خاصة خلال دقائق الشوط الأول.