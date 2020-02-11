أحمد مسعود يغيب عن حراسة المصري أمام الأهلي

صرح النادي المصري البورسعيدي مؤكدا غياب حارس مرمي الفريق “أحمد مسعود” عن لقاء النادي الأهلي المرتقب المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل ضمن مؤجلات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد المكس بمدينة الإسكندرية.

وكان مسعود قد تعرض للإصابة؛ حيث يعاني من كسر من إصبع يده يحتاج إلى العلاج نحو 21 يوما، مما يشير إلى غياب حارس المرمي عن الملاعب بداية من لقاء الأهلي ويستمر حتى لقاء المقاولون العرب ونهضة بركان المغربي.

ويقع النادي المصري البورسعيدي في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات أخري.