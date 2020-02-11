حازم إمام يقود الجبهة اليمنى للزمالك في مباراة الترجي

كشف المدير الفني لنادي الزمالك “باتريس كارتيرون” عن قيادة اللاعب حازم إمام للجبهة اليمنى للفريق في لقاء الترجي التونسي المرتقب المقرر إقامته يوم الجمعة القادم، والذي يستضيفه ملعب نادي الغرافة القطري، ضمن مواجهات السوبر الإفريقي.

وكان الفرنسي قد استقر على مشاركة الصاعد أحمد عيد ضمن تشكيلة الفريق الأساسية لمباراة الإسماعيلي الماضية، وكان اللقاء قد انتهى بفوز الفارس الأبيض بثنائبة مقابل هدف وحيد للدراويش، ليطوي بذلك الفارس الأبيض صفحة الدراويش بالدوري والاستعداد للقاء الترجي.

جديرا بالذكر أن الفريق الأبيض يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بـ31 نقطة؛ حيث يفصل بينه وبين المقاولون العرب الوصيف نقطة وحيدة، خاصة وأن الفريق الأبيض كان قد خاض 15 مباراة بينما لعب المقاولون العرب 16 مباراة.