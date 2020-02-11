فايلر يتحفظ على تجديد عقد عاشور نهاية الموسم

ما زال المدير الفني للنادي الأهلي “السويسري رينيه فايلر” متحفظا على تجديد عقود اللاعب حسام عاشور نهاية الموسم الجاري، وليس السبب الوحيد وراء ذلك هو عدم قناعة المدير الفني الفنية بقدرات اللاعب واستمراره بين صفوف الفريق، خاصة وأن اللاعب لم يشارك منذ تولي السويسري الإدارة الفنية للفريق، ولكن نظرا للمشادة القوية التي دخل بها الثنائي تحت أنظار لاعبي الفريق.

وبالرغم من تدخل العديد من اللاعبين لانهاء تلك الأزمة، ألا أن المدير الفني ما زال مستاء من ذلك، ويعد ذلك السبب الرئيسي وراء تحفظه على تجديد عقود عاشور.

وبدأت أزمة حسام عاشور مع الخواجة منذ مواجهة طنطا بالدوري العام، بعد أن استقر المدير الفني على الدفع بمحمود متولي وجلوس عاشور على دكة البدلاء، الأمر الذي استقبله عاشور بالرفض ليثير الأزمة والتي لم تخمد حتى الوقت الراهن.