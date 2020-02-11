فايلر يمنح الضوء الأخضر لتجديد عقود الثلاثي “إكرامي ووليد وفتحي”

وافق المدير الفني للنادي الأهلي “السويسري ريتيه فايلر” على تجديد عقود كل من شريف إكرامي، وليد سليمان وأحمد فتحي، خاصة وأن عقود الثلاثي ستنتهي نهاية الموسم الجاري.

وبالرغم من المفاجأة التي أطلقها حارس مرمي الفريق “شريف إكرامي” بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر والانتقال إلى فريق آخر، إلا أن مجلس إدارة الفريق ولجنة التخطيط والمدير الفني كشفوا عن تمسكهم الشديد بـ”إكرامي” والثنائي سليمان وفتحي.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الفريق الأحمر التوقيع رسميا والتجديد للثلاثي نهاية شهر فبراير الحالي، في ظل المباريات الهامة التي يستعد لها الفريق خلال الفترة المقبلة من بينها مواجهة المصري بالدوري المصري والزمالك بالسوبر المحلي ومباراة صن داونز بدوري الأبطال.