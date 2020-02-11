موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والتي يستضيفها ستاد حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 42 نقطة، وكان قد خاض أربعة عشر مباراة لم يتلقى الهزيمة في أي منها محققا الفوز في جميعها.

أما عن النادي المصري البورسعيدي، فيقع في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بعدما خاض خمسة عشر مباراة حقق الفوز في خمسة وتعادل في خمسة وتلقى الهزيمة في خمسة مباريات أخري.

ويخوض المارد الأحمر والمصري البورسعيدي اللقاء المرتقب يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، وستقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.