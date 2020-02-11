الأهلي يستعد لمواجهة المصري الجمعة المقبل

يستعد النادي الأهلي لمواجهة النادي المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد المكس بمدينة الإسكندرية يوم الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يطير الفريق الأحمر إلى الإمارات بعد لقاء المصري، استعدادا لخوض لقاء الزمالك بالسوبر المحلي والتي ستقام يوم الخميس القادم.

وكان رئيس مجلس إدارة المارد الأحمر “محمود الخطيب” قد تلقى دعوة من مجلس أبو ظبي الرياضي والذي قام بتنظيم بطولة السوبر للتواجد هناك وحضور اللقاء المرتقب، على أن ينطلق العديد من أعضاء مجلس الإدارة إلى الإمارات، في إطار دعم اللاعبين خلال اللقاء المرتقب، ومن المقرر حضور لقاء السوبر المحلي “مباراة الأهلي والزمالك” نحو 27 ألف مشجع.