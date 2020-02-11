شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ عبد الله جمعة: رجع شعرك عشان تستعيد مستواك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، لاعبه عبد الله جمعة بإعادة شعره الكثيف إذا كان ذلك هو ضمان استعادة مستواه ، وذلك خلال جلسته مع اللاعبين قبل السفر للدوحة لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الافريقى ، وقال مرتضى منصور لـ "عبد الله جمعة" : " رجع شعرك تانى ياعبد الله عشان ترجع لمستواك بتاع الموسم اللى فات" .

وأضاف رئيس الزمالك : " سعيد بعودة محمد عنتر للمشاركة من جديد مع الفريق رغم أنه اتخض لما لقى نفسه منفرداً بالمرمى فى مباراة حرس الحدود ، وكمان أحنا مستنين تألق كاسونجو وجنش فى الفترة المقبلة " .

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسئولو النادى الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.

وشدد رئيس النادى على أنه قام بدوره كرئيس نادى ورجل دولة للحفاظ على الفريق فى الدوحة بعد مجهودات الوفد الذى التقى برئيس الكاف أحمد أحمد موجها حديثه للاعبين بضرورة عدم الاستجابة لأى استفزازات هناك فى قطر ويركزوا فقط فى المباراة لحصد اللقب الغائب عن سنوات وهم قادرون على ذلك.