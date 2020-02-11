شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية المقاولون أبرزها .. ماذا فعل بيراميدز مع ذئاب الجبل فى 6 مواجهات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في السابعة والنصف مساءً، يحل فريق بيراميدز ضيفاً على المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع الفريقين، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول في مسابقة الدوري العام.

المقاولون يدخل اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 32 نقطة متفوقاً على الزمالك صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط ويتبقى للفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين.

بينما يدخل بيراميدز اللقاء في المركز الخامس بجدول المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما خاض 16 مباراة في الدوري حتى الآن.

بيراميدز واجه المقاولون العرب 6 مرات منذ صعوده إلى دوري الأضواء والشهرة، فاز بيراميدز فى مباراتين وخسر مرة واحدة وتعادل ثلاث مرات.

موسم 2014/2015

تعادل الفريقان فى الدور الأول بهدف لكل منهما وفى الدورالثانى اكتسح ذئاب الجبل نظيره بيراميدز برباعية نظيفة.

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موسم 2017/2018

تعادل الفريقان فى الدور الأول بهدف لكل منهما، حيث كان محمد عودة يقود المقاولون العرب فنياً، و كررالفريقان تعادلهما فى الدورالثانى بنفس النتيجة.

موسم 2018/2019

فازبيراميدز على المقاولون فى الدور الأول بهدف نظيف أحرزه البرازيلى كينو، وفى الدور الثانى كرر بيراميدز فوزه على المقاولون بهدف نظيف أحرزه النجم السورى عمر خربين.

ويحتل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات، وتعادلوا فى مباراتين وخسروا فى 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً .