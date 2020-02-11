شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لنجوم الزمالك: رجولتكم طريق التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على الاجتماع بلاعبى الفريق الأول لكرة القدم ودعمهم ومؤازرتهم قبل مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقرر لها الجمعة المقبل بالدوحة، وطالب رئيس النادى اللاعبين بالفوز لإسعاد جماهير وأعضاء النادى.

وأكد منصور أن الفريق قادر على الفوز للرد على كل المتآمرين ضد النادى ووجه رئيس النادى رسالته للاعبين "رجولتكم وعزيمتكم طريقكم لحصد السوبر وبعدها سنعود للمنافسة على الدورى، وركزوا فى كل مباراة لإسعاد جماهير النادى جميعكم لاعبين دوليين وقادرون على تحقيق الانتصارات".

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وشدد رئيس النادى على أنه قام بدوره كرئيس نادى ورجل دولة للحفاظ على الفريق فى الدوحة بعد مجهودات الوفد الذى التقى برئيس الكاف أحمد أحمد موجها حديثه للاعبين بضرورة عدم الاستجابة لأى استفزازات هناك فى قطر ويركزوا فقط فى المباراة لحصد اللقب الغائب عن سنوات وهم قادرون على ذلك.

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف كل المستحقات والمكافآت لهم لتحفيزهم لحصد لقب السوبر.

ورصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى التونسى، وحرص مسئولو النادى الأبيض على تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة لتحقيق لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الأفريقى كما تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، والتى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.