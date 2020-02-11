شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس المصرى وغيابه 21 يوما عن الملاعب بداية من مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبلة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى على ملعب المكس بالإسكندرية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها الحارس عقب مواجهة وادى دجلة بعد التحامه بعبد الله محمود لاعب الفريق الدجلاوى، معاناته من كسر فى إصبع يده وحاجته للعلاج لمدة 21 يوماً بما يعنى غيابه عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب وكذلك لقاء الذهاب مع نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفدرالية.

بعيداً عما سبق أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة المصرى والمشرف على الفريق الكروى أن عقد أحمد مسعود حارس مرمى المصرى يمتد حتى نهاية موسم 2022/2021 نافياً الأنباء التى ترددت فى الفترة الأخيرة عن نهاية عقد مسعود مع المصرى بنهاية الموسم الحالى، وبالتالى أحقيته فى التوقيع لأى من الأندية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخولى إلى أن المصرى كان قد تعاقد مع اللاعب اعتبارا من منتصف موسم 2018/2017 بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم أى أن اللاعب لم يمر من تعاقده مع المصرى سوى موسمين فقط ويتبقى له موسمين ونصف الموسم.

وأهاب نائب رئيس المصرى بجماهير النادى وعشاقه بعدم الالتفات للشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة فى الأوساط الجماهيرية المنتمية للنادى المصرى.

Advertisements

واستعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الانتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما أمس باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو فى الدقائق 32 و62 و70 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 20 نقطة فى المركز العاشر للدورى، بينما تجمد رصيد أبناء دجلة عند 14 نقطة فى المركز قبل الأخير.

أحرز الهدف الأول أحمد ياسر فى الدقيقة 32 من عمر المباراة من متابعة كرة زميله الليبى مفتاح طقطق الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها محمد عبد المنصف حارس دجلة لتجد أحمد ياسر بمفرده يحرزها فى المرمى مباشرة.

وعقب الهدف حاول لاعبو وادى دجلة بناء بعض الهجمات على مرمى أحمد مسعود حارس المصرى، إلا أنهم فشلوا بسبب الروح العالية التي تحلى بها لاعبو المصرى طوال الشوط الأول حتى تحقق لهم ما أرادوا من إحراز هدف السبق والحفاظ عليه حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف مقابل لا شىء.

وفى الدقيقة 62 أحرز الليبى مفتاح طقطق الهدف الثانى لأبناء بورسعيد من عرضية زميله حسن على داخل منطقة الجزاء اودعها طقطق في المرمى مباشرة .