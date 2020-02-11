شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رمضان صبحى "الألوان عاوزة منك إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن رمضان صبحى نجم النادى الأهلى يعشق ارتداء الألوان الزاهية في الملابس المختلفة التي يرتديها خارج الساحرة المستديرة، ونجده دائمًا ما يرتدى الألوان اللالتة للانتباه مثل البرتقالى والفوشيا والأصفر والبينك خلال ظهوره في التدريبات أو المباريات التي يبتعد عن المشاركة فيها.

ويتميز رمضان صبحى بجاني من الشياكة بتنسيق الألوان المختلفة، ويرصد هذا الجانب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ويبتعد رمضان صبحى حاليا عن المشاركة في المباريات بعدما أصيب خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات قبل أن يظهر فى مران اليوم.

ومن المقرر أن يواصل رمضان صبحى البرنامج التأهيلى خلال الفترة المقبلة على أن يعود للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى، لكنه لن يشارك فى مباراة المصرى يوم 14 من الشهر ذاته، وسيتم تجهيزه لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم 20 الشهر الجارى فى الإمارات.

أدى رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة علاج طبيعى وبعض التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق ظهر السبت الماضى، على ملعب التتش، تنفيذًا لأداء الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى تمهيدًا لعودته للمشاركة فى المران الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة التى يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليًا وأفريقيا.

ويرصد الخليج 365 لقطات لـ العفيجى بالألوان الزاهية في الصور التالية :



رمضان صبحى 1

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رمضان صبحى بالأبيض



رمضان صبحى بالأحمر



رمضان صبحى بالألوان



رمضان صبحى يتالق



رمضان صبحى بالأصفر