شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: جمهور الزمالك فى قطر سيكون سر التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على صعوبة مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوحة، وشدد رئيس البعثة التى غادرت القاهرة صباح اليوم على أهمية المباراة، مشيرا إلى أن الجميع فى حالة تركيز شديد لحصد اللقب.

وأضاف تيجانا أن وجود جمهور كبير للزمالك فى الدوحة شىء مطمئن وسيكون له مردود إيجابى وداعم للفريق فى المباراة متمنيا تتويج الزمالك باللقب.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك القاهرة فى التاسعة صباح اليوم فى طريقها إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقرر لها الجمعة المقبل.

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وتصل البعثة مطار عمان الأردنى فى العاشرة صباحا وتظل ترانزيت لمدة ساعة ثم تتجه إلى الدوحة، حيث تصل فى الثانية عصر اليوم، ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقها أعضاء المجلس هانى زادة وعلاء مقلد وحماده أنور.