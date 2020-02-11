شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى تحتفل بانتصارات الأهلى: بلاش استهتار يا فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة عبر حسابها على إنستجرام بعلم الأهلى، مغردة عبر تويتر، محتفلة بتصدر المارد الأحمر لبطولة الدورى، دون هزيمة قائلة: "ويستمر القطار الأهلاوى فى اكتساح جميع المنافسين.. يوم نصره ليا عيد مبرووووووك يا أهلاوية"، وتابعت فى تغريدة أخرى: "يعنى إيه 14 ماتش بـ42 نقطة و40 هدفا فين الهدفين الباقيين يا عم فايلر؟؟ إيه التسيب والاستهتار اللى انتوا فيه ده".

وأغلق الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر ملف مباراة طلائع الجيش التى أقيمت، أمس الاثنين، فى الجولة الـ17 للدورى الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد وبدأ التفكير والاستعداد للمواجهة القوية أمام المصرى يوم الجمعة المقبل، باستاد المكس بالإسكندرية، فى بطولة الدورى العام، ويستعد الفريق بقوة لهذه المباراة المهمة التى يراها الجهاز من أقوى محطات رحلة التتويج باللقب المحلى، كما أنه تُعد البروفة النهائية قبل السفر للأمارات لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة السوبر المحلى.

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على الصعيد ذاته، تلقى مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب دعوة خاصة من مجلس أبوظبى الرياضى المُنظّم لبطولة السوبر المحلى لحضور المباراة المُرتقبة، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلى رئاسة بعثة الفريق في الإمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلي والزمالك، واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح السوبر المصري على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.