شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للرجاء المغربى ويغلق صفحة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه إجازة من المران أمس الاثنين عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، التى أقيمت مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية.

وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلى كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما أحرز هدف الإسماعيلى باهر المحمدى من ركلة جزاء.