شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على سفر باهر المحمدى لألمانيا لعلاج التهابات الحوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على سفر باهر المحمدى قائد الدراويش لألمانيا بعد معاناته من التهابات حادة فى الحوض، ومن المقرر أن يغيب المحمدى عن مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى البطولة العربية على استاد الإسماعيلية بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى، واستغل المحمدى غيابه عن اللقاء للإيقاف للسفر لألمانيا لعلاج إصابته وتحديد موعد ظهوره فى المباريات بشكل رسمى مع الدراويش فى الفترة المقبلة.

وتأهل الرجاء البيضاوى المغربى إلى نصف نهائى البطولة العربية "كأس محمد السادس"، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وفى وقت سابق قال ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إن فريقه لا يستحق الخسارة بتلك الطريقة أمام الزمالك خلال المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات دور الـ17 بمسابقة الدورى الممتاز.

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وأضاف جوميز "الفريق قدم مباراة جيد خاصة بالشوط الأول، تأثرنا بلا شك بخروج غياب عماد حمدى الاضطرارى بجانب طرد بيومى".

وواصل "أشعر بإحباط كبير بعدما آلت إليه نتيجة المباراة، علينا أن نستمر بكل إصرار وتحفز نحو تصويب الأخطاء التى وقعنا فيها".

واستكمل حديثه "فى رأيى أن ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا غير صحيحة"، مستطردا "سنغلق تلك الصفحة سريعا، وسنبدأ الاستعداد للارتباطات المقبلة على الصعيد المحلى والعربى".