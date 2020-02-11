شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يوافق على تجديد عقود وليد وإكرامى وفتحي.. ويتحفظ على "عاشور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقود ثلاثي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ورغم إعلان شريف إكرامي حارس مرمى الفريق رحيله بنهاية الموسم وانتقاله لنادٍ آخر، إلا أن إدارة الأهلي ممثلة في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أعلنا تمسكهما بالحارس الدولي وكذلك الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي، ويؤجل مسئولو الأهلي التوقيع بشكل رسمي مع الثلاثي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من المباريات المهمة ومنها المصري البوسعيدي والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرًا صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفى شأن متصل ما زال رينيه فايلر متحفظًا على فكرة تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق ليس فقط لعدم قناعته الفنية باستمراره خاصة أنه لا يشارك معه منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ولكن هناك سبب آخر وهو دخول الثنائي في مشادة قوية على هامش أحد تدريبات الفريق وكانت أمام جميع اللاعبين، ورغم تدخل اللاعبين الكبار وإنهاءهم الأزمة ظاهريًا إلا أن الخواجة ما زال مستاء من الواقعة، وهو ما يفسر سبب رفضه تجديد عقد قائد النادي التاريخي.

أزمة مشاركة حسام عاشور في المباريات مع الأهلي بدأت منذ مباراة طنطا الماضية بالدوري حينما علم اللاعب أنه لن يشارك أساسياً في اللقاء وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق سيدفع بمحمود متولي بجوار عمرو السولية في خط الوسط لتعويض غياب آليو ديانج "الموقوف"، لكن عاشور رفض الجلوس على الدكة لمحمود متولي بدعوى أن الأخير يلعب في مركز الدفاع وليس منطقياً أن يجلس على الدكة لمدافع يلعب بدلاً منه واشتعلت الأحداث تدريجياً ليغيب عاشور عن المباريات بل ويتم استبعاده من قائمة الـ18 فى بعض المباريات.